На Луганщині загинули троє російських пропагандистів, ще одного поранено під Суджею

Стало відомо про загибель двох російських пропагандистів на окупованій території Луганської області. Російські ЗМІ заявили про загибель оператора телеканалу «Звезда» Андрія Панова та водія знімальної групи Олександра Сіркелі.

Стверджується, що вони разом із кореспондентом «Известий» Олександром Федорчаком перебували в автомобілі, коли зазнали обстрілу. Федорчак також загинув.



В угрупуванні «ЛНР» заявили, що всього загинуло 6 людей. Ким були ще троє — не уточнили. «Глава ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що також постраждав 14-річний підліток. Він у лікарні.



Російські ЗМІ пишуть, що обстріл вівся із установок HIMARS — по селу Михайлівка. Також стверджується, що авто, в якому їхали працівники пропагандистських ЗМІ, було цивільним.



Також сьогодні поранення дістав кореспондент пропагандистської агенції ТАСС Михайло Скуратов. Це сталося під Суджею в РФ — у нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення.