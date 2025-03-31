Поширює пропаганду РФ у Маріуполі: «кореспондентку» окупантів засудили до 10 років «за ґратами»

Засуджена «кореспондентка» російських окупантів у Маріуполі. Фото: Донецька обласна прокуратура

Суд виніс вирок «кореспондентці» російських окупантів за колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Їй призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з інформаційною діяльністю в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних органах, а також на підприємствах, установах та організаціях на той самий термін.



У 2023 році студентка Маріупольського державного університету вирішила будувати кар'єру «журналіста» за стандартами російських медіа. Вона працевлаштувалась на телеканал «Маріуполь 24».



В якості «кореспондента» дівчина інформує глядачів про нібито налагодження «мирного життя» у захопленому місті та розповідає про прискорення процедури отримання російських паспортів. Крім того, засуджена бере участь у спотворенні реальної картини життя у зруйнованому росіянами Маріуполі.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру екскерівнику «Мінтрансу ЛНР» та колишньому луганському бізнесмену Володимиру Євдохіну.