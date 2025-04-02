Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Трамп серйозно має намір піти на третій термін — ЗМІ

02 квітня 2025, 16:53

Трамп серйозно має намір піти на третій термін — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Дональд Трамп регулярно говорить про свій можливий третій президентський термін, а 31 березня взагалі заявив, що «не жартує» з цього приводу, і що «є методи», що дозволяють це зробити, пише видання Meduza.

Трамп почав говорити про можливість свого третього президентського терміну ще в середині першого.

Зазначається, що у 2018 році на закритій зустрічі з політичними спонсорами він хвалив зміни Конституції КНР, які дозволяли голові Сі Цзіньпіну залишатися при владі більше двох термінів поспіль: «Він тепер довічно президент, у нього вийшло, — казав Трамп. — Може, і нам якось доведеться спробувати так зробити».

Видання зазначає, що під час передвиборчих перегонів 2020-го президент Трамп вже відкрито говорив, що після другої перемоги піде і на третій термін. Він підтвердив це і на наступних виборах у 2024 році, заявивши, що для нього «є найбільшою честю служитиме не один раз, а два, три і навіть чотири».

Після перемоги заяви про третій термін набули вже системного характеру. 27 січня 2025 року Трамп сказав, що вже зібрав гроші на наступну кампанію, а 30 березня заявив, що його постійно просять обратися на третій термін, «який буде в якомусь сенсі четвертим, тому що вибори у 2020 році були повністю сфальсифіковані».

Ніхто до кінця не може зрозуміти, наскільки серйозним є Трамп. Сам він каже, що його розмови про третій термін — це їжа для заголовків fake news. Але, як каже близький друг Трампа та міністр торгівлі США Говард Лютник, «люди думають, що він просто базікає, а він ніколи нічого не говорить просто так: за ним завжди стоїть команда, яка прораховує підстави і структуру всіх його заяв».

Дослідник президентів США Дуглас Брінклі зазначає, що розмови про третій термін дозволяють Трампу уникнути статусу «кульгавої качки», до якого потрапляє будь-який президент США на другому терміні. Перспектива президентства Трампа до початку 2030-х робить його постать більш впливовою, що особливо важливо для його спроб консолідувати владу у своїх руках.

Хоча Трамп поки що не озвучував, як саме збирається обиратися на третій термін, в американських медіа вже йдуть обговорення такої можливості. І головна перешкода в цьому — Двадцять друга поправка до Конституції США, яка забороняє прямо обиратися більше двох разів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
США вибори Дональд Трамп Президент США
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:17
Бездомні собаки нападають на маріупольців
14:58
Окупанти готують нову хвилю мобілізації в Мелітополі
11:00
Окупанти заберуть у фермерів Луганщини частину врожаю для армії РФ
23:00
Головне за день: У Польщі затримали пропагандиста із ОПЗЖ. Окупанти атакували Покровськ
14:57
У березні армія РФ захопила в 6 разів менше території України порівняно з листопадом 2024 року
12:44
Окупанти скасували ремонт доріг на ТОТ Херсонщини
11:49
Російські військові просунулися в Розливі та ще біля двох населених пунктів — DeepState
10:10
Авіація ЗСУ точково вразила штаб окупантів в Олешках
23:00
Головне за день: Продовжуються переговори про корисні копалини. Окупанти намагаються проникнути в Торецьк
18:04
На окупованій Луганщині активізувалися російські спецслужби: в ОВА розповіли, що відомо
16:50
Росія вивезла 39 українських дітей під виглядом «реабілітації»
13:24
Автомобіль із російськими пропагандистами пошкоджено у Горлівці через атаку дрона
12:51
Могилу загиблого російського пропагандиста розгромили у Криму
12:07
Між окупованими Донецьком та Волновахою у тестовому режимі запустили тепловози
08:58
Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:28
Головне за день: Удари по Харкову, Дніпру та Кривому Розі
09:47
У Маріуполі партизани підпалили стоянку окупантів — знищено техніку та боєкомплект
08:51
В окупованому Луганську виникла пожежа після атаки дронів — їх збили над заводом
23:00
Головне за день: Путін просить «зовнішнє управління» для України. Атака по Дніпру
22:56
В окупованому Луганську спрацювала ППО — видніється пожежа
усі новини
18:30
Російський удар по Кривому Рогу: що відомо
18:00
«Обстановка найскладніша: у Покровській громаді залишається понад 3000 цивільних
17:47
МіГ-29 ЗСУ точним ударом знищив позиції ЗС РФ на Донеччині
17:20
Майже 50 тисяч жителів евакуйовано із Сумської області — ОВА
17:18
У ЗСУ пояснили, чому росіяни посилили тиск на Лиманському напрямку
17:12
У Донецькій області в зоні примусової евакуації мешкають понад 400 дітей — Філашкін
17:02
«Шахтар» в екстратаймі обіграв «Олександрію» та вийшов в 1/2 Кубка України
16:53
Російський безпілотник вдарив по 16-поверховому будинку у Харкові: є поранені, серед них 10-річний хлопчик
16:53
Трамп серйозно має намір піти на третій термін — ЗМІ
16:17
Бездомні собаки нападають на маріупольців
15:59
Льотчик Denfix знищив два «Шахеди» в нічному бою
15:46
Незважаючи на санкції: у Росії збільшилася кількість мільярдерів
15:23
Удар по Красному Лиману під Покровськом: рятувальники серед завалів виявили фрагменти тіл
14:58
Окупанти готують нову хвилю мобілізації в Мелітополі
14:35
Журналіст показав уразливість дорогого опорного пункту ЗСУ
14:23
Армія РФ збільшує щільність обстрілів Покровська: по місту б'ють авіабомби, дрони та артилерія – МВА
14:22
Відомо, скільки колишніх засуджених воюють проти Росії
13:59
ППО на півдні України збила 10 ворожих дронів за ніч
13:52
Волонтери евакуювали родину з Куртівки на Донеччині: їхній будинок зруйнувала російська авіабомба
13:48
Російська армія активізувалася та збільшила кількість штурмів у Луганській області – ОВА
усі новини
ВІДЕО
Приліт авіабомб AASM HAMMER по укриттю росіян. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ точним ударом знищив позиції ЗС РФ на Донеччині
02 квітня, 17:47
«Шахтар» вийшов в 1/2 Кубка України. Фото: кадр із відео «Шахтар» в екстратаймі обіграв «Олександрію» та вийшов в 1/2 Кубка України
02 квітня, 17:02
Пілот ПС ЗСУ збиває «Шахед». Фото: кадр із відео Льотчик Denfix знищив два «Шахеди» в нічному бою
02 квітня, 15:59
Невдало спроєктований опорник ЗСУ. Фото: кадр із відео Журналіст показав уразливість дорогого опорного пункту ЗСУ
02 квітня, 14:35
Робота ППО на півдні. Фото: кадр із відео ППО на півдні України збила 10 ворожих дронів за ніч
02 квітня, 13:59
Пошкоджений російський гелікоптер на аеродромі в Бєлгородській області. Фото: кадр із відео З'явилося відео наслідків удару HIMARS по аеродрому у Бєлгородській області: гелікоптери росіян критично пошкоджені
02 квітня, 13:30

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір