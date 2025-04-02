Трамп серйозно має намір піти на третій термін — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Дональд Трамп регулярно говорить про свій можливий третій президентський термін, а 31 березня взагалі заявив, що «не жартує» з цього приводу, і що «є методи», що дозволяють це зробити, пише видання Meduza.

Трамп почав говорити про можливість свого третього президентського терміну ще в середині першого.

Зазначається, що у 2018 році на закритій зустрічі з політичними спонсорами він хвалив зміни Конституції КНР, які дозволяли голові Сі Цзіньпіну залишатися при владі більше двох термінів поспіль: «Він тепер довічно президент, у нього вийшло, — казав Трамп. — Може, і нам якось доведеться спробувати так зробити».

Видання зазначає, що під час передвиборчих перегонів 2020-го президент Трамп вже відкрито говорив, що після другої перемоги піде і на третій термін. Він підтвердив це і на наступних виборах у 2024 році, заявивши, що для нього «є найбільшою честю служитиме не один раз, а два, три і навіть чотири».

Після перемоги заяви про третій термін набули вже системного характеру. 27 січня 2025 року Трамп сказав, що вже зібрав гроші на наступну кампанію, а 30 березня заявив, що його постійно просять обратися на третій термін, «який буде в якомусь сенсі четвертим, тому що вибори у 2020 році були повністю сфальсифіковані».

Ніхто до кінця не може зрозуміти, наскільки серйозним є Трамп. Сам він каже, що його розмови про третій термін — це їжа для заголовків fake news. Але, як каже близький друг Трампа та міністр торгівлі США Говард Лютник, «люди думають, що він просто базікає, а він ніколи нічого не говорить просто так: за ним завжди стоїть команда, яка прораховує підстави і структуру всіх його заяв».

Дослідник президентів США Дуглас Брінклі зазначає, що розмови про третій термін дозволяють Трампу уникнути статусу «кульгавої качки», до якого потрапляє будь-який президент США на другому терміні. Перспектива президентства Трампа до початку 2030-х робить його постать більш впливовою, що особливо важливо для його спроб консолідувати владу у своїх руках.

Хоча Трамп поки що не озвучував, як саме збирається обиратися на третій термін, в американських медіа вже йдуть обговорення такої можливості. І головна перешкода в цьому — Двадцять друга поправка до Конституції США, яка забороняє прямо обиратися більше двох разів.