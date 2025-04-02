У ЗСУ пояснили, чому росіяни посилили тиск на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська «отримали прочухана» від 3-ї штурмової бригади ЗСУ на Лиманському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, після цього окупанти там посилили тиск, щоб відбивати позиції, які вони частково втратили.



«Судячи з усього, генеральські голови віддали команду відбити за будь-яку ціну. Тому підвищилася інтенсивність саме на тому напрямку. І вона там зараз досить висока. Загалом напрямок не найінтенсивніший, але характеризується деякими цікавими моментами, як використання, наприклад, легкої техніки більш активно, ніж на інших напрямках», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у місті Торецьк Донецької області ситуація дуже напружена, кількість російських штурмів збільшилася.