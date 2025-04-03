Стратегічний бомбардувальник, що упав в Росії, залишив без світла сотні будинків

Надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 ПКС РФ. Фото: Вікіпедія

Надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, що впав 2 квітня в Іркутській області РФ, зачепив лінію електропередач і залишив без світла 210 будинків.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що літак зачепив лінію електропередач, залишивши без електрики 210 будинків і три соціально-значущі об'єкти.

«На місці працює бригада Іркутської електромережевої компанії. Сподіваюся на швидке відновлення», – повідомив Кобзєв.

Аварія сталася неподалік населеного пункту Буреть. Читачі видання ASTRA зазначають, що літак, ймовірно, зачепив ЛЕП, що йде на підстанцію «Буреть», яка знаходиться за п'ять кілометрів від авіабази «Біла».

Раніше повідомлялося, що ввечері 2 квітня російські війська втратили один далекий бомбардувальник Ту-22М3 — він упав в Іркутській області, один льотчик загинув.

У серпні 2024 року в Іркутській області також упав Ту-22М3. Тоді один із членів екіпажу чотиримісного літака загинув.