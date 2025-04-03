Кирило Дмитрієв заявив, що проводить у США зустрічі з командою Трампа за дорученням Путіна

Глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв підтвердив, що проводить зустрічі з членами адміністрації Трампа у Вашингтоні.
«2-3 квітня за дорученням президента Російської Федерації Путіна проводжу зустрічі у Вашингтоні із представниками адміністрації президента Дональда Трампа. <...> За підсумками зустрічей дам короткі коментарі», — написав Дмитрієв у своєму телеграм-каналі.
Про те, що Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон, 2 квітня повідомили джерела CNN. За словами одного з них, влада США тимчасово зняла з Дмитрієва санкції, щоб він міг отримати американську візу.
Про зміст зустрічей не повідомляється.
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