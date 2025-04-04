«Азов» відбив масований штурм російської армії під Торецьком: кадри з поля бою

Масований штурм росіян під Торецьком. Фото: кадр із відео

12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ відбила масований штурм російських військ на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Днями окупанти атакували українські оборонні укріплення на мототехніці та бронетехніці. Першими в атаку йшли мотоциклісти. За ними на китайських багі їхав десант ЗС РФ. У фіналі штурму росіяни використали кілька БТР.



Загарбники намагалися оперативно доставити свої штурмові групи мотоциклами. Коли мототехніка була уражена, вони штурмували на БТР.



«До знищення вцілілого особового складу штурмових груп приєдналися піхота, ударні дрони та танки», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили «Град», міст та склади російської армії у Луганській області.