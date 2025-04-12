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RT, НТВ, ВДТРК, Sputnik: Україна вдарила санкціями по російських пропагандистах

12 квітня 2025, 12:56

RT, НТВ, ВДТРК, Sputnik: Україна вдарила санкціями по російських пропагандистах

RT, НТВ, ВДТРК, Sputnik: Україна вдарила санкціями по російських пропагандистах

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №229/2025 та №230/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних санкцій до фігурантів інформаційної війни проти України.

Під обмеження потрапили як російські військкори та медіаменеджери, так і представники окупаційних структур на Донеччині, а також вихідці з інших областей України. Зокрема, до списку санкцій увійшли:

  • Олександр Шелест — колишній ведучий телеканалу NewsOne.
  • Леонард Свидовсков — художній керівник «ДТРК ЛНР».
  • Вадим Карасьов — політолог, який регулярно виступає на російських ток-шоу.
  • Андрій Руденко — російський військкор.
  • Юрій Бардаш — продюсер з окупованого Алчевська.

Журналісти «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканалу RT, ВДТРК (ВГТРК), НТВ також потрапили під санкції, запроваджені президентом України:

  • Аріна Шарапова — російська телеведуча.
  • Андрій Норкін — ведучий телеканалу НТВ.
  • Микола Долгачов — воєнний кореспондент ВДТРК.
  • Сергій Зенін — воєнний кореспондент ВДТРК.
  • Михайло Андронік — воєнний кореспондент ВДТРК.
  • Мурад Газдієв — воєнний кореспондент RT.
  • Хассан Насср — кореспондент RT.
  • Іван Полянський — кореспондент RT.
  • Олександр Жуков — оператор RT.
  • Михайло Кондаков — оператор RT.
  • Сергій Дубровін — оператор RT.
  • Микола Бочаров — помічник оператора RT.
  • Андрій Пелешок — помічник оператора RT.
  • Костянтин Кеворкян — співробітник «України.ру».
  • Раміль Замдиханов — співробітник «України.ру».
  • Тетяна Чугаєнко — співробітниця «України.ру».
  • Ігор Гомольський — співробітник «України.ру».
  • Іскандер Хісамов — головний редактор «України.ру».
  • Максим Іксанов — генеральний директор холдингу «Ньюс Медіа» (включає видання Life, Mash, SHOT, Super).
  • Трохим Татаренков — автор програми «Изолента» на радіо Sputnik.
  • Данило Безсонов — воєнний кореспондент, колишній «заступник міністра інформації ДНР».
  • Олександр Сладков — воєнний кореспондент телеканалу «Россия 1».

Санкції передбачають:

  • блокування активів;
  • призупинення фінансових та економічних зобов'язань;
  • заборона будь-які торгові операції;
  • обмеження на поширення їхнього медіаконтенту в Україні;
  • позбавлення державних нагород України (якщо вони були).

Ці кроки є частиною зусиль України щодо протидії російській пропаганді та обмеженню впливу осіб, які активно виправдовують агресію проти України.

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