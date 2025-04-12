RT, НТВ, ВДТРК, Sputnik: Україна вдарила санкціями по російських пропагандистах

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №229/2025 та №230/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних санкцій до фігурантів інформаційної війни проти України.
Під обмеження потрапили як російські військкори та медіаменеджери, так і представники окупаційних структур на Донеччині, а також вихідці з інших областей України. Зокрема, до списку санкцій увійшли:
- Олександр Шелест — колишній ведучий телеканалу NewsOne.
- Леонард Свидовсков — художній керівник «ДТРК ЛНР».
- Вадим Карасьов — політолог, який регулярно виступає на російських ток-шоу.
- Андрій Руденко — російський військкор.
- Юрій Бардаш — продюсер з окупованого Алчевська.
Журналісти «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканалу RT, ВДТРК (ВГТРК), НТВ також потрапили під санкції, запроваджені президентом України:
- Аріна Шарапова — російська телеведуча.
- Андрій Норкін — ведучий телеканалу НТВ.
- Микола Долгачов — воєнний кореспондент ВДТРК.
- Сергій Зенін — воєнний кореспондент ВДТРК.
- Михайло Андронік — воєнний кореспондент ВДТРК.
- Мурад Газдієв — воєнний кореспондент RT.
- Хассан Насср — кореспондент RT.
- Іван Полянський — кореспондент RT.
- Олександр Жуков — оператор RT.
- Михайло Кондаков — оператор RT.
- Сергій Дубровін — оператор RT.
- Микола Бочаров — помічник оператора RT.
- Андрій Пелешок — помічник оператора RT.
- Костянтин Кеворкян — співробітник «України.ру».
- Раміль Замдиханов — співробітник «України.ру».
- Тетяна Чугаєнко — співробітниця «України.ру».
- Ігор Гомольський — співробітник «України.ру».
- Іскандер Хісамов — головний редактор «України.ру».
- Максим Іксанов — генеральний директор холдингу «Ньюс Медіа» (включає видання Life, Mash, SHOT, Super).
- Трохим Татаренков — автор програми «Изолента» на радіо Sputnik.
- Данило Безсонов — воєнний кореспондент, колишній «заступник міністра інформації ДНР».
- Олександр Сладков — воєнний кореспондент телеканалу «Россия 1».
Санкції передбачають:
- блокування активів;
- призупинення фінансових та економічних зобов'язань;
- заборона будь-які торгові операції;
- обмеження на поширення їхнього медіаконтенту в Україні;
- позбавлення державних нагород України (якщо вони були).
Ці кроки є частиною зусиль України щодо протидії російській пропаганді та обмеженню впливу осіб, які активно виправдовують агресію проти України.