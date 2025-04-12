RT, НТВ, ВДТРК, Sputnik: Україна вдарила санкціями по російських пропагандистах

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №229/2025 та №230/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних санкцій до фігурантів інформаційної війни проти України.



Під обмеження потрапили як російські військкори та медіаменеджери, так і представники окупаційних структур на Донеччині, а також вихідці з інших областей України. Зокрема, до списку санкцій увійшли:

Олександр Шелест — колишній ведучий телеканалу NewsOne.

— колишній ведучий телеканалу NewsOne. Леонард Свидовсков — художній керівник «ДТРК ЛНР».

— художній керівник «ДТРК ЛНР». Вадим Карасьов — політолог, який регулярно виступає на російських ток-шоу.

— політолог, який регулярно виступає на російських ток-шоу. Андрій Руденко — російський військкор.

— російський військкор. Юрій Бардаш — продюсер з окупованого Алчевська.

Журналісти «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканалу RT, ВДТРК (ВГТРК), НТВ також потрапили під санкції, запроваджені президентом України:

Аріна Шарапова — російська телеведуча.

— російська телеведуча. Андрій Норкін — ведучий телеканалу НТВ.

— ведучий телеканалу НТВ. Микола Долгачов — воєнний кореспондент ВДТРК.

— воєнний кореспондент ВДТРК. Сергій Зенін — воєнний кореспондент ВДТРК.

— воєнний кореспондент ВДТРК. Михайло Андронік — воєнний кореспондент ВДТРК.

— воєнний кореспондент ВДТРК. Мурад Газдієв — воєнний кореспондент RT.

— воєнний кореспондент RT. Хассан Насср — кореспондент RT.

— кореспондент RT. Іван Полянський — кореспондент RT.

— кореспондент RT. Олександр Жуков — оператор RT.

— оператор RT. Михайло Кондаков — оператор RT.

— оператор RT. Сергій Дубровін — оператор RT.

— оператор RT. Микола Бочаров — помічник оператора RT.

— помічник оператора RT. Андрій Пелешок — помічник оператора RT.

— помічник оператора RT. Костянтин Кеворкян — співробітник «України.ру».

— співробітник «України.ру». Раміль Замдиханов — співробітник «України.ру».

— співробітник «України.ру». Тетяна Чугаєнко — співробітниця «України.ру».

— співробітниця «України.ру». Ігор Гомольський — співробітник «України.ру».

— співробітник «України.ру». Іскандер Хісамов — головний редактор «України.ру».

— головний редактор «України.ру». Максим Іксанов — генеральний директор холдингу «Ньюс Медіа» (включає видання Life, Mash, SHOT, Super).

— генеральний директор холдингу «Ньюс Медіа» (включає видання Life, Mash, SHOT, Super). Трохим Татаренков — автор програми «Изолента» на радіо Sputnik.

— автор програми «Изолента» на радіо Sputnik. Данило Безсонов — воєнний кореспондент, колишній «заступник міністра інформації ДНР».

— воєнний кореспондент, колишній «заступник міністра інформації ДНР». Олександр Сладков — воєнний кореспондент телеканалу «Россия 1».

Санкції передбачають:

блокування активів;

призупинення фінансових та економічних зобов'язань;

заборона будь-які торгові операції;

обмеження на поширення їхнього медіаконтенту в Україні;

позбавлення державних нагород України (якщо вони були).

Ці кроки є частиною зусиль України щодо протидії російській пропаганді та обмеженню впливу осіб, які активно виправдовують агресію проти України.