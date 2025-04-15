ЗСУ зірвали прорив на Сумщині та знищили штурмові групи РФ

ЗСУ зірвали прорив РФ на Сумщині. Фото: кадр із відео

Прикордонники запобігли спробі прориву російських військ на територію Сумської області. У ході операції було знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв'язку. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини. Знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку. pic.twitter.com/Kxum6uj0u7 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 15, 2025



Загалом минулої доби втрати російських військ склали близько 1180 осіб. Крім того, українські військові знищили: 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби ППО.



Також українські військові збили 147 БпЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 210 одиниць автомобільної техніки.