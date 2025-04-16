Росіяни повісили плакати Перемоги в зруйнованому Бахмуті

Зруйнований Бахмут. Фото: Денис Казанський

У повністю зруйнованому Бахмуті російські військові розвісили плакати на честь 80-річчя Перемоги на вцілілих рекламних щитах і розмалювали ліхтарні стовпи російськими прапорами.



Ці ліхтарі більше не працюють, а саме місто давно покинуте жителями. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.



«Абсолютний сюрреалізм. Як в оповіданні "Буде ласкавий дощ". Тільки замість роботів у мертвому місті ходять зомбі та вішають плакати для людей, яких більше немає, яких вони самі вбили...», - написав він.



Нагадаємо, 20 травня 2023 року голова ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута російськими військами.











