В Скадовске оккупанты давят на врачей из-за абортов

Во временно оккупированном Скадовске оккупационные власти начали оказывать давление на медицинские учреждения с требованием ограничить проведение абортов. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По информации активистов, в Скадовске прошла встреча представителей оккупационной администрации с руководством городской больницы. Главной темой обсуждения стало внедрение запрета на проведение абортов в учреждении.



Работникам больницы было озвучено «желание» оккупационных властей — минимизировать количество таких операций и не предоставлять услуги по прерыванию беременности без «особых причин».



Подобные инициативы ранее уже реализовывались в российских регионах — в частности, в Ростовской области, где также вводились ограничения на доступ к абортам. Теперь, как отмечают активисты, эти практики распространяются и на временно оккупированные территории Украины.