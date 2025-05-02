Войска РФ ударили по Константиновке, Покровску и Клиновому: есть погибшая и раненые

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

Днем 2 мая российская авиация сбросила авиабомбу на село Клиновое Константиновской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Сергей Филашкин.



Поврежден дом. В результате атаки погибла 66-летняя женщина.



Сам город Константиновка попал под артиллерийский обстрел. В городе повреждены дом, магазин, кафе, аптека, два промышленных помещения и четыре инфраструктурных объекта. Ранения получили два человека.



Еще один человек пострадал в городе Покровск.



Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов уточнил, что с 08:30 до 10:40 город подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.



В Константиновке зафиксировали 12 попаданий. Поражены объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям электроснабжения.

Напомним, что ночью 2 мая «шахеды» ударили по промзоне города Краматорск Донецкой области, взрывная волна повредила многоэтажки.