Зеленский: ВСУ действуют в Курской и Белгородской областях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины продолжают активные действия на территории Курской и Белгородской областей России. Об этом он заявил в вечернем обращении в пятницу, 3 мая.

«Несколько раз сегодня докладывал главком. Особое внимание — ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении и на ряде других участков. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, Россия по-прежнему отказывается от полного и устойчивого прекращения огня, тогда как международные партнёры Украины «уже устали от постоянных российских манипуляций».

«Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно — как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла», — подчеркнул президент.

Сообщения представителей Кремля о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют действительности, заявили ранее в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее Минобороны РФ признало участие северокорейских военных в противостоянии с ВСУ в Курской области.