«ДТЭК» вернул свет 430 тысячам семей в апреле

Компания «ДТЭК» сообщила, что в апреле 2025 года её специалистам удалось восстановить электроснабжение для 430 тысяч семей, пострадавших от последствий российских обстрелов.
Больше всего домов было подключено в Донецкой области — 234 200, несмотря на продолжающиеся боевые действия.
Также электричество вернулось в:
«Спасибо Силам обороны за возможность работать!» — заявили в «ДТЭК».
Компания продолжает круглосуточно восстанавливать инфраструктуру в пострадавших регионах, несмотря на опасные условия и постоянные угрозы со стороны российских оккупантов.
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