«ДТЭК» вернул свет 430 тысячам семей в апреле

Компания «ДТЭК» сообщила, что в апреле 2025 года её специалистам удалось восстановить электроснабжение для 430 тысяч семей, пострадавших от последствий российских обстрелов.



Больше всего домов было подключено в Донецкой области — 234 200, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Также электричество вернулось в:

194 800 домов Днепропетровской области

1 200 домов в Киевской области

1 100 домов в Одесской области

808 домов в Киеве

«Спасибо Силам обороны за возможность работать!» — заявили в «ДТЭК».



Компания продолжает круглосуточно восстанавливать инфраструктуру в пострадавших регионах, несмотря на опасные условия и постоянные угрозы со стороны российских оккупантов.