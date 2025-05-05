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«ДТЕК» повернув світло 430 тисячам сімей у квітні

05 травня 2025, 14:49

«ДТЕК» повернув світло 430 тисячам сімей у квітні

Компанія «ДТЕК» повідомила, що у квітні 2025 року її фахівцям вдалося відновити електропостачання для 430 тисяч сімей, які постраждали від наслідків російських обстрілів.

Найбільше будинків було під'єднано в Донецькій області — 234 200, попри бойові дії, що тривають.

Також електрика повернулася в:

  • 194 800 осель Дніпропетровщини
  • 1 200 будинків Київщини
  • 1 100 родин Одещини
  • 808 домівок Києва

«Дякуємо Силам оборони за можливість працювати!» - заявили в «ДТЕК».

Компанія продовжує цілодобово відновлювати інфраструктуру в постраждалих регіонах, попри небезпечні умови та постійні загрози з боку російських окупантів.

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