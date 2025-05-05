«ДТЕК» повернув світло 430 тисячам сімей у квітні

Компанія «ДТЕК» повідомила, що у квітні 2025 року її фахівцям вдалося відновити електропостачання для 430 тисяч сімей, які постраждали від наслідків російських обстрілів.



Найбільше будинків було під'єднано в Донецькій області — 234 200, попри бойові дії, що тривають.

Також електрика повернулася в:

194 800 осель Дніпропетровщини

1 200 будинків Київщини

1 100 родин Одещини

808 домівок Києва

«Дякуємо Силам оборони за можливість працювати!» - заявили в «ДТЕК».



Компанія продовжує цілодобово відновлювати інфраструктуру в постраждалих регіонах, попри небезпечні умови та постійні загрози з боку російських окупантів.