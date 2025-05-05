«ДТЕК» повернув світло 430 тисячам сімей у квітні

Компанія «ДТЕК» повідомила, що у квітні 2025 року її фахівцям вдалося відновити електропостачання для 430 тисяч сімей, які постраждали від наслідків російських обстрілів.
Найбільше будинків було під'єднано в Донецькій області — 234 200, попри бойові дії, що тривають.
Також електрика повернулася в:
«Дякуємо Силам оборони за можливість працювати!» - заявили в «ДТЕК».
Компанія продовжує цілодобово відновлювати інфраструктуру в постраждалих регіонах, попри небезпечні умови та постійні загрози з боку російських окупантів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях