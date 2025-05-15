Олег Салюков, бывший Главнокомандующий Сухопутных войск РФ

Президент России Владимир Путин меняет главнокомандующего Сухопутными войсками. Об этом сообщается в соответствующем указе.



Нынешний Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии РФ Олег Салюков назначен заместителем Сергея Шойгу в Совбезе РФ.



Имя нового главкома пока неизвестно. Как и причины такого решения.

Что известно об Олеге Салюкове?

Родился 21 мая 1955 года в городе Саратове в семье военнослужащего. Получил высшее военное образование.



10 декабря 2010 года указом Дмитрия Медведева, который на тот момент был президентом РФ, назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил.



2 мая 2014 года указом уже президента Путина назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ. Хозяин Кремля присвоил ему звание генерала армии в 2019 году.



Семья Олега Салюкова зарабатывает на организации патриотических мероприятий. Об этом сообщала «Русская служба BBC» в расследовании. Невестка главнокомандующего Сухопутными войсками Салюкова Дина — генеральная директорка и владелица компании HQ Agency рассказала журналисту, что провела «несчетное количество мероприятий с участием Шойгу и Путина».



Салюков командовал военными парадами на Красной площади в Москве 9 мая в 2014—2025 годах.



Из-за вторжения России в Украину Салюков находится под санкциями стран Евросоюза, Великобритании, Канады и ряда других стран.