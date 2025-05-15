В Минобороны РФ заявили о захвате Торского под Лиманом: в DeepState опровергли

Ситуация в селе Торское на Донетчине. Фото: карта DeepState

Россияне распространяют кадры своей пехоты в центре села Торское Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты демонстрируют свой флаг и заявляют о «взятии» села.



«Однако есть один нюанс. События произошли еще до 9 мая и были они для россиян безуспешными. В результате несколько оккупантов попали в плен, остальных – «задвухсотили». Изменения на карте вноситься не будут, ведь «мероприятие» было одноразовым и изменений в обстановку никаких не внесло. Хотя участок чем дальше, тем больше становится «горячее», ведь враг оказывает постоянное давление на участок и чувствует возможность продавить позиции», – рассказали в DeepState.



В Министерстве обороны РФ 15 мая заявили о якобы захвате Торского.

Напомним, что ВСУ продвинулись на Покровском направлении.