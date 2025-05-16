Обострение сталинофилии — «твердая рука» появилась на Таганке

На станции «Таганская» московского метрополитена открыли воссозданный барельеф с изображением Иосифа Сталина. Фотографии скульптуры в четверг, 15 мая, опубликовали сразу несколько Telegram-каналов, говорится в сообщении DW.



Создан барельеф в стиле «сталинского ампира», где тиран представляется каким-то богом, которому жрецы подносят пшеницу, которую он отбирал у народа в рамках продразверстки. Могли бы и ядерную бомбу пририсовать с учетом современных реалий.



В руке Сталин что-то держит. Наверное расстрельный указ.



В установке памятника в метро можно бы и заподозрить инициативу местных коммунистов, но это не их уровень. Скорее всего поворот в сторону любви к Сталину инициирован в гораздо высоких кабинетах. Неужто Кремль возрождает «культ личности»?

Памятников великому вандалу по всей России стоит более сотни. Журналисты также насчитали не менее пяти скульптур Сталину на захваченных украинских территориях.

В Крыму, на Луганщине, Донетчине и в Мелитополе оккупанты установили памятник диктатору, который морил голодом жителей этих территорий и устраивал геноцид селян. Сталинский режим под видом «раскулачивания» уничтожал украинцев просто за то, что они хорошо работали на земле.