На станції «Таганська» московського метрополітену відкрили відтворений барельєф із зображенням Йосипа Сталіна.

Фотографії скульптури у четвер, 15 травня, опублікували одразу кілька Telegram-каналів, йдеться у повідомленні DW.

Створено барельєф у стилі «сталінського ампіру», де тиран виступає якимсь богом, якому жерці підносять пшеницю, яку він відбирав у народу в рамках продрозкладки. Чи могли б і ядерну бомбу прималювати з урахуванням сучасних реалій.



У руці Сталін щось тримає. Напевно, розстрільний указ.

В установці пам'ятника в метро можна було б і запідозрити ініціативу місцевих комуністів, але це не їхній рівень. Швидше за все, поворот у бік любові до Сталіна ініційований у набагато високих кабінетах. Невже Кремль відроджує культ особистості?

Пам'ятників великому вандалу по всій Росії встановлено понад сотню. Журналісти також нарахували щонайменше п'ять скульптур Сталіну на захоплених українських територіях.

У Криму, на Луганщині, Донеччині та в Мелітополі окупанти встановили пам'ятник диктатору, який морив голодом мешканців цих територій та влаштовував геноцид селян. Сталінський режим під виглядом «розкуркулювання» знищував українців просто за те, що вони добре працювали на землі.