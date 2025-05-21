Россияне активно штурмуют на Харьковщине, Донетчине и Запорожье — сводка Генштаба

С начала суток произошло 104 боевых столкновения. Войска РФ нанесли 62 авиационных удара, сбросив 96 КАБов, также использовали для ударов 1218 дронов-камикадзе и совершили более 3800 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.



По оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 21 мая:

На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак РФ в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

украинские подразделения сдержали шесть атак РФ в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки. На Купянском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки, еще один бой продолжается.

украинские воины отбили три атаки в районе Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки, еще один бой продолжается. Четырнадцать штурмовых действий армии РФ остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении . Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. На Северском направлении оккупанты совершили два наступательных действия в районе Белогоровки, успеха не имели. На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

оккупанты совершили два наступательных действия в районе Белогоровки, успеха не имели. На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Предтечино. На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Дилиевки, Дружбы и Торецка. Силы обороны отбили девять атак, идет три боестолкновения.

оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Дилиевки, Дружбы и Торецка. Силы обороны отбили девять атак, идет три боестолкновения. Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении , осуществив 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

, осуществив 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки. На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 15 атак в районе населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Российские войска нанесли авиаудар в районе Новодаровки.

украинские подразделения отражали 15 атак в районе населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Российские войска нанесли авиаудар в районе Новодаровки. Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Красного на Гуляйпольском направлении . Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое. На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции украинских защитников в районах Щербаков и Степного. Авиация РФ нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.

противник трижды наступал на позиции украинских защитников в районах Щербаков и Степного. Авиация РФ нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке. На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед — успеха не имели.

вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед — успеха не имели. На Курском направлении украинские защитники отражали две атаки захватчиков, один бой еще продолжается. Враг нанес 10 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБ, также осуществил 157 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.