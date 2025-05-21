Россияне активно штурмуют на Харьковщине, Донетчине и Запорожье — сводка Генштаба

С начала суток произошло 104 боевых столкновения. Войска РФ нанесли 62 авиационных удара, сбросив 96 КАБов, также использовали для ударов 1218 дронов-камикадзе и совершили более 3800 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
По оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 21 мая:
- На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак РФ в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.
- На Купянском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки, еще один бой продолжается.
- Четырнадцать штурмовых действий армии РФ остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Северском направлении оккупанты совершили два наступательных действия в районе Белогоровки, успеха не имели. На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.
- На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Дилиевки, Дружбы и Торецка. Силы обороны отбили девять атак, идет три боестолкновения.
- Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении, осуществив 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.
- На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 15 атак в районе населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Российские войска нанесли авиаудар в районе Новодаровки.
- Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Красного на Гуляйпольском направлении. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.
- На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции украинских защитников в районах Щербаков и Степного. Авиация РФ нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.
- На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед — успеха не имели.
- На Курском направлении украинские защитники отражали две атаки захватчиков, один бой еще продолжается. Враг нанес 10 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБ, также осуществил 157 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.