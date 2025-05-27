У Слов'янську п'яний водій в'їхав у тролейбус

У Слов'янську легковий автомобіль врізався у тролейбус. Фото: Патрульна поліція Краматорська та Слов'янська

У Слов'янську на вулиці Вокзальній сталася ДТП — п'яний водій на автомобілі ВАЗ врізався у тролейбус. Про це повідомила патрульна поліція Краматорська та Слов'янська.

«Днями патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Вокзальній у Слов'янську. На місці події інспектори виявили автомобілі ВАЗ-21103 та міський тролейбус. Виявилося, що водій авто ВАЗ, рухаючись у напрямку вулиці Центральної, не обрав безпечну швидкість руху, не дотримувався безпечної дистанції і зіткнувся з комунальним транспортом, який рухався у попутному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що під час перевірки документів патрульні виявили у водія ВАЗу ознаки алкогольного сп'яніння.

Поліція запропонувала 45-річному чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, але той відмовився.

Також виявилось, що у вересні минулого року суд на один рік позбавив цього громадянина права керувати транспортними засобами.