У Слов'янську п'яний водій в'їхав у тролейбус

У Слов'янську на вулиці Вокзальній сталася ДТП — п'яний водій на автомобілі ВАЗ врізався у тролейбус. Про це повідомила патрульна поліція Краматорська та Слов'янська.
«Днями патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Вокзальній у Слов'янську. На місці події інспектори виявили автомобілі ВАЗ-21103 та міський тролейбус. Виявилося, що водій авто ВАЗ, рухаючись у напрямку вулиці Центральної, не обрав безпечну швидкість руху, не дотримувався безпечної дистанції і зіткнувся з комунальним транспортом, який рухався у попутному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що під час перевірки документів патрульні виявили у водія ВАЗу ознаки алкогольного сп'яніння.
Поліція запропонувала 45-річному чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, але той відмовився.
Також виявилось, що у вересні минулого року суд на один рік позбавив цього громадянина права керувати транспортними засобами.
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