За правду о Буче россиянин получил приговор

К двум годам принудительных работ за сообщение про Бучу в домовом чате приговорили жителя Калужской области

Обнинский городской суд 27 мая приговорил Захара Петухова к двум годам принудительных работ по статье о военных «фейках», сообщила пресс-служба судов Калужской области.

В декабре 2024 года Петухов написал в домовом чате о массовом убийстве мирных жителей в Буче российскими военными.

Таким образом, он, по версии суда, «подорвал авторитет и дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в глазах общества, вызвав у граждан, ознакомившихся с вышеуказанным утверждением, чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

Мужчину задержали в марте и заставили записывать видеоизвинения.