За правду про Бучу росіянин отримав вирок

До двох років примусових робіт за повідомлення про Бучу в домовому чаті засудили мешканця Калузької області

Обнінський міський суд 27 травня засудив Захара Пєтухова до двох років примусових робіт за статтею про військові «фейки», повідомила прес-служба судів Калузької області.

У грудні 2024 року Пєтухов написав у домовому чаті про масове вбивство мирних жителів у Бучі російськими військовими.

Таким чином, він, за версією суду, «підірвав авторитет та дискредитував Збройні Сили Російської Федерації в очах суспільства, викликавши у громадян, які ознайомилися з вищезазначеним твердженням, почуття тривоги, страху, занепокоєння та незахищеності з боку держави».

Чоловіка затримали у березні та змусили записувати відеовибачення.