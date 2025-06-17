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Удар «Шахеда» в киевскую многоэтажку попал на видео

17 июня 2025, 13:53

Удар «Шахеда» в киевскую многоэтажку попал на видео

Целенаправленный удар «Шахеда» по жилому дому в Киеве. Целенаправленный удар «Шахеда» по жилому дому в Киеве.

Прилет «Шахеда» в киевскую многоэтажку — намеренный удар по гражданским. Видео момента опубликовал в своём телеграм-канале украинский журналист Денис Казанский.

На кадрах видно, как российский беспилотник целенаправленно летит в центр жилого дома и взрывается при столкновении с ним.

«Да, именно гражданские сегодня и были целью русских в Киеве. Удары по жилым домам — не последствия работы ПВО, а результат сознательных действий российских военных», — отметил журналист.

Ранее стало известно, что 14 человек погибли в результате масштабной атаки РФ на Киев. Кроме того, в столичном районе Нивки экстренные службы обнаружили части кассетных боеприпасов.

В Киеве 18 июня объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки России на столицу. Напомним, что во время массированной атаки РФ на Украину ПВО сбила 428 целей, запущенных оккупантами.

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