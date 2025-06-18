Число погибших в Киеве после вчерашней атаки РФ выросло до 28 — ГСЧС

В Киеве увеличилось число жертв после вчерашней атаки россиян. Фото: ГСЧС

В Киеве продолжают разбирать завалы в результате российской атаки 17 июня. По состоянию на 14:00 18 июня количество погибших в Киеве возросло до 28 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что из-под завалов в Соломенском районе Киева спасатели достали еще тела погибших. Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по девятиэтажке возросло до 23 человек, сообщают в ГСЧС Украины.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего в Киеве в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.