Кількість загиблих у Києві після вчорашньої атаки РФ зросла до 28 — ДСНС

У Києві продовжують розбирати завали внаслідок російської атаки 17 червня. Станом на 14:00 18 червня кількість загиблих у Києві зросла до 28 осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що з-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще тіла загиблих. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці зросла до 23 осіб, повідомляють у ДСНС України.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Загалом у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 17 червня загинуло 28 людей, 134 постраждали.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях