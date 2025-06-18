Кількість загиблих у Києві після вчорашньої атаки РФ зросла до 28 — ДСНС

У Києві збільшилася кількість жертв після вчорашньої атаки росіян. Фото: ДСНС

У Києві продовжують розбирати завали внаслідок російської атаки 17 червня. Станом на 14:00 18 червня кількість загиблих у Києві зросла до 28 осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що з-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще тіла загиблих. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці зросла до 23 осіб, повідомляють у ДСНС України.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Загалом у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 17 червня загинуло 28 людей, 134 постраждали.