Донецкая область: 2 погибших, 2 раненых, 37 разрушенных объектов за сутки

По оперативным данным на утро 28 июня, российские войска нанесли 2 802 обстрела по линии фронта и жилым районам Донецкой области. Под удар попали 11 населенных пунктов, сообщила Национальная полиция Донетчины.

В результате атак погибли два человека, еще двое получили ранения. Повреждены 37 гражданских объектов, из них 25 — жилые дома.



По информации главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, наиболее пострадали:



Краматорский район:

▪ В Константиновке применялись РСЗО «Смерч» и дроны — погиб один человек, и еще один ранен, повреждены 15 частных домов и административное здание.

▪ В Иванополье — 1 погибший, 1 раненый после удара «Смерчем». Разрушено 3 дома.

▪ В Лимане от обстрелов из «Града» повреждены дом, хозяйственная постройка и гараж.

▪ В Веселой Горе зафиксированы удары из «Торнадо-С» и БПЛА «Герань-2» — повреждены 2 дома, нежилое здание и автомобиль.

▪ В Ильиновке дроном повреждены дом и автомобиль, в Степановке пострадали 4 частных дома и 2 прицепа.

Покровский район:

▪ В Родинском поврежден дом.

▪ В Гришино пострадал частный дом, в Заповедном — дом культуры, в Каменке — гражданский автомобиль.

▪ После полуночи 28 июня россияне нанесли удар по Покровску — ранена 1 женщина.



Бахмутский район:

▪ В Северске повреждены 4 частных дома. Святогорск и Андреевка также подверглись ударам — повреждены жилой дом и административное здание соответственно.

Всего за сутки враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 343 человека, включая 56 детей, говорится в сообщении Вадима Филашкина в оперативной сводке за 28 июня.

Последствия обстрелов Донецкой области. ФОТО Донецкой ОВА

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли село в Константиновской громаде из РСЗО «Смерч»: есть жертва и пострадавшая.