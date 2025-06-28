Донецкая область: 2 погибших, 2 раненых, 37 разрушенных объектов за сутки

По оперативным данным на утро 28 июня, российские войска нанесли 2 802 обстрела по линии фронта и жилым районам Донецкой области. Под удар попали 11 населенных пунктов, сообщила Национальная полиция Донетчины.
В результате атак погибли два человека, еще двое получили ранения. Повреждены 37 гражданских объектов, из них 25 — жилые дома.
По информации главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, наиболее пострадали:
Краматорский район:
▪ В Константиновке применялись РСЗО «Смерч» и дроны — погиб один человек, и еще один ранен, повреждены 15 частных домов и административное здание.
▪ В Иванополье — 1 погибший, 1 раненый после удара «Смерчем». Разрушено 3 дома.
▪ В Лимане от обстрелов из «Града» повреждены дом, хозяйственная постройка и гараж.
▪ В Веселой Горе зафиксированы удары из «Торнадо-С» и БПЛА «Герань-2» — повреждены 2 дома, нежилое здание и автомобиль.
▪ В Ильиновке дроном повреждены дом и автомобиль, в Степановке пострадали 4 частных дома и 2 прицепа.
Покровский район:
▪ В Родинском поврежден дом.
▪ В Гришино пострадал частный дом, в Заповедном — дом культуры, в Каменке — гражданский автомобиль.
▪ После полуночи 28 июня россияне нанесли удар по Покровску — ранена 1 женщина.
Бахмутский район:
▪ В Северске повреждены 4 частных дома. Святогорск и Андреевка также подверглись ударам — повреждены жилой дом и административное здание соответственно.
Всего за сутки враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 343 человека, включая 56 детей, говорится в сообщении Вадима Филашкина в оперативной сводке за 28 июня.
Последствия обстрелов Донецкой области. ФОТО Донецкой ОВА
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли село в Константиновской громаде из РСЗО «Смерч»: есть жертва и пострадавшая.