В Константиновке из-за российского удара по рынку ранена женщина

Последствия утреннего обстрела войсками РФ города Константиновка Донецкой области. Фото: ГВА

Сегодня, 2 июля, город Константиновка Донецкой области подвергся двум российским атакам. В результате была ранена женщина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов

Отмечается, что около 09:40 противник нанес три авиаудара по городу, применив авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате атаки была ранена женщина. Кроме того, были повреждены 10 торговых павильонов, три фасада магазинов и линия электропередач.

В 10:20 город был обстрелян из РСЗО «Смерч» (9M55K — реактивный снаряд с кассетной боевой частью). Из-за атаки были повреждены фасады трех многоэтажных домов, электросеть, газопровод и гараж.

Ранее сообщалось, что утром россияне обстреляли район центрального рынка Константиновки.