У Костянтинівці через російський удар по ринку поранено жінку

Наслідки ранкового обстрілу військами РФ міста Костянтинівка на Донеччині. Фото: МВА

Сьогодні, 2 липня, місто Костянтинівка Донецької області зазнало двох російських атак. В результаті було поранено жінку.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов

Зазначається, що близько 09:40 противник завдав трьох авіаударів по місту, застосувавши авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК. Внаслідок атаки було поранено жінку. Крім того, було пошкоджено 10 торгових павільйонів, три фасади магазинів та лінію електропередач.

О 10:20 місто було обстріляне з РСЗВ «Смерч» (9M55K — реактивний снаряд із касетною бойовою частиною). Через атаку було пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків, електромережу, газопровід та гараж.

Раніше повідомлялося, що вранці росіяни обстріляли район центрального ринку Костянтинівки.