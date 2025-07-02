У Костянтинівці через російський удар по ринку поранено жінку

Сьогодні, 2 липня, місто Костянтинівка Донецької області зазнало двох російських атак. В результаті було поранено жінку.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов
Зазначається, що близько 09:40 противник завдав трьох авіаударів по місту, застосувавши авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК. Внаслідок атаки було поранено жінку. Крім того, було пошкоджено 10 торгових павільйонів, три фасади магазинів та лінію електропередач.
О 10:20 місто було обстріляне з РСЗВ «Смерч» (9M55K — реактивний снаряд із касетною бойовою частиною). Через атаку було пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків, електромережу, газопровід та гараж.
Раніше повідомлялося, що вранці росіяни обстріляли район центрального ринку Костянтинівки.
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