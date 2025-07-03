Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»

Манолис Пилавов

Экс-глава оккупационной администрации Луганска погиб во время взрыва. Об этом сообщают российские и луганские пропагандистские медиа, ссылаясь на свои источники. Речь идет о Манолисе Пилавове, который занимал пост «мэра» Луганска перегруппировке с 2014 по 2023 год.

Место взрыва в Луганске

Взрыв, при котором погиб, предположительно Пилавов, произошёл в центре Луганска днем 3 июля.

Место взрыва в Луганске

Местные «следователи» пока называют это «инцидентом», возбудили уголовное дело по российскому законодательству.

Место взрыва в Луганске

Взрыв прогремел в доме на улице Тараса Шевченко. Предварительно, сработало самодельная взрывная установка, которую оставили на крыльце справа от двери. Когда Пилавов проходил рядом, произошёл подрыв устройства, сделанный дистанционно.

Кто такой Манолис Пилавов?

Он — луганчанин. До 2014 года работал на промышленных предприятиях Луганска (в том числе на ОАО «Лугансктепловоз»). Был директором коммунального предприятия «Ритуал» Луганского горсовета.



Манолис Пилавов с 2006 по 2009 год занимал пост заместителя мэра Луганска, после чего возглавил городскую федерацию футбола.



Поддержал оккупацию части Украины в 2014 году. В сентябре 2014 года был назначен «и.о. главы администрации города Луганска» после отстранения действующего мэра Сергея Кравченко. С декабря 2015 года — официально «глава администрации Луганска». При нём происходила интеграция коммунальных служб Луганска в российскую систему снабжения, выстраивание квази-административной структуры «ЛНР».



С 2014 года находится под санкциями Украины и ряда западных стран как фигурант деятельности террористической организации. Осенью 2022 года после псевдореферендумов по «присоединению к РФ» продолжал исполнять обязанности так называемого «мэра» Луганска.



В 2023–2024 годах в ряде публикаций появлялись сведения о его возможной отставке и переводе на менее публичные должности.



Служба безопасности Украины объявила Пилавова подозреваемым в государственной измене и участии в деятельности террористической организации.



Согласно открытым источникам, в 2024–2025 годах продолжал находиться на оккупированной территории Луганска, хотя его роль стала менее публичной после частичной «реорганизации администрации» под российским управлением.



В 2023 году также была информация, что Пилавов уехал в Россию.

Конфликты внутри группировки

По информации правозащитника Павла Лисянского, после смены глав оккупационных администраций «ЛНР» Плотницкого на Пасечника в 2016 году у Пилавова начался конфликт с Пасечником.



Семья Пилавовых сильно интегрирована в разные структуры оккупационной власти (брат — депутат оккупационного совета от «Единой России», сын — работник оккупационного отделения генпрокуратуры и т.д.), отмечает Лисянский. Благодаря связям и влиянию Манолис Пилавов тогда сохранил свой пост.



В 2021 году кресло Пилавова вновь зашаталось, но тогда его поддержал оккупационный министр МВД «ЛНР» Игорь Корнет. Однако после покушения в 2023 году место Корнета занял Александр Камф. Также, по информации Лисянского, друг Манолиса, «генеральный прокурор «ЛНР» Сергей Горенко был убит в результате взрыва в 2022 году.



В 2023 конфликт между Пасечником и Пилавовым вновь обострился, Хотя в конце августа 2023 года Путин наградил Пилавова орденом «за заслуги» второй степени, силовые органы оккупанта проводили проверки хозяйственной деятельности «мэра».

