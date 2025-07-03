Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»

Экс-глава оккупационной администрации Луганска погиб во время взрыва. Об этом сообщают российские и луганские пропагандистские медиа, ссылаясь на свои источники. Речь идет о Манолисе Пилавове, который занимал пост «мэра» Луганска перегруппировке с 2014 по 2023 год.
Место взрыва в Луганске
Взрыв, при котором погиб, предположительно Пилавов, произошёл в центре Луганска днем 3 июля.
Место взрыва в Луганске
Местные «следователи» пока называют это «инцидентом», возбудили уголовное дело по российскому законодательству.
Место взрыва в Луганске
Взрыв прогремел в доме на улице Тараса Шевченко. Предварительно, сработало самодельная взрывная установка, которую оставили на крыльце справа от двери. Когда Пилавов проходил рядом, произошёл подрыв устройства, сделанный дистанционно.
Он — луганчанин. До 2014 года работал на промышленных предприятиях Луганска (в том числе на ОАО «Лугансктепловоз»). Был директором коммунального предприятия «Ритуал» Луганского горсовета.
Манолис Пилавов с 2006 по 2009 год занимал пост заместителя мэра Луганска, после чего возглавил городскую федерацию футбола.
Поддержал оккупацию части Украины в 2014 году. В сентябре 2014 года был назначен «и.о. главы администрации города Луганска» после отстранения действующего мэра Сергея Кравченко. С декабря 2015 года — официально «глава администрации Луганска». При нём происходила интеграция коммунальных служб Луганска в российскую систему снабжения, выстраивание квази-административной структуры «ЛНР».
С 2014 года находится под санкциями Украины и ряда западных стран как фигурант деятельности террористической организации. Осенью 2022 года после псевдореферендумов по «присоединению к РФ» продолжал исполнять обязанности так называемого «мэра» Луганска.
В 2023–2024 годах в ряде публикаций появлялись сведения о его возможной отставке и переводе на менее публичные должности.
Служба безопасности Украины объявила Пилавова подозреваемым в государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
Согласно открытым источникам, в 2024–2025 годах продолжал находиться на оккупированной территории Луганска, хотя его роль стала менее публичной после частичной «реорганизации администрации» под российским управлением.
В 2023 году также была информация, что Пилавов уехал в Россию.
По информации правозащитника Павла Лисянского, после смены глав оккупационных администраций «ЛНР» Плотницкого на Пасечника в 2016 году у Пилавова начался конфликт с Пасечником.
Семья Пилавовых сильно интегрирована в разные структуры оккупационной власти (брат — депутат оккупационного совета от «Единой России», сын — работник оккупационного отделения генпрокуратуры и т.д.), отмечает Лисянский. Благодаря связям и влиянию Манолис Пилавов тогда сохранил свой пост.
В 2021 году кресло Пилавова вновь зашаталось, но тогда его поддержал оккупационный министр МВД «ЛНР» Игорь Корнет. Однако после покушения в 2023 году место Корнета занял Александр Камф. Также, по информации Лисянского, друг Манолиса, «генеральный прокурор «ЛНР» Сергей Горенко был убит в результате взрыва в 2022 году.
В 2023 конфликт между Пасечником и Пилавовым вновь обострился, Хотя в конце августа 2023 года Путин наградил Пилавова орденом «за заслуги» второй степени, силовые органы оккупанта проводили проверки хозяйственной деятельности «мэра».