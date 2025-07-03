Пытали людей с проукраинской позицией: двум руководителям Макеевской колонии заочно сообщили о подозрении

Начальникам Макеевской колонии заочно сообщили о подозрении в военных преступлениях. Они организовали в колонии пыточные для людей с проукраинской позицией, кормили их непригодной пищей и удерживали в ужасных условиях. Об этом передает прокуратура.



Как отмечается, в июле 2019 года эту колонию возглавил житель Амвросиевки. С приходом на должность подозреваемый обустроил отдельное крыло с так называемыми бараками, куда по фейковым обвинениям доставляли гражданских с проукраинской позицией.



«Осужденных держали в ужасных условиях в камерах по 50-60 человек. Помещения отапливались за средства родных удерживаемых лиц, которые покупали для этого уголь и дрова. Из-за нехватки технической воды люди не могли соблюдать правила элементарной гигиены», —говорится в сообщении.



Как отмечается, в ноябре того же года руководителем колонии стал бывший сотрудник внутренних дел Украины, который пошел на сотрудничество с РФ. С тех пор условия содержания осужденных значительно ухудшились.



«Он жестоко обращался с заключенными и заявлял о необходимости убийства украинцев. Некоторых заключенных помещали в так называемые ямы. В этих небольших помещениях с бетонным полом их заставляли стоять в течение целого дня и запрещали присесть», - говорится в сообщении.



Людей кормили кашей, покрытой комбижиром, с куриными костями и переваренной протухшей рыбой и червями. Иногда даже таких порций не хватало.



Действия подозреваемых квалифицированы как военное преступление (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



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