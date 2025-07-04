На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ

Оккупационные войска РФ ударили по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС, находится в городе Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции», — отметил он.
По словам министра, эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.
С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.
Ранее мы писали, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС функционируют так называемые «школы пилотов» FPV-дронов.
Кроме того, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло провести ротацию на Запорожской АЭС без согласия Украины. Предположительно, это произошло через оккупированные территории и РФ.
Победим цензуру вместе!