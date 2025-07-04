На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ

Российский удар привел к блэкауту на ЗАЭС. Фото: Википедия

Оккупационные войска РФ ударили по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС, находится в городе Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.



«Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции», — отметил он.



По словам министра, эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.



С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.



Ранее мы писали, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС функционируют так называемые «школы пилотов» FPV-дронов.



Кроме того, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло провести ротацию на Запорожской АЭС без согласия Украины. Предположительно, это произошло через оккупированные территории и РФ.

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