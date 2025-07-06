Дважды под ударом: спальный район Запорожья повторно атакован дронами

В ночь на 6 июля российские войска вновь атаковали Запорожье и Запорожский район с применением ударных дронов. Основной удар пришелся по территории запорожской обувной фабрики «Мида». Сообщается, что огнем было охвачено 600 кв. м.



Это уже второй удар по той же локации с разницей в три недели. Напомним, что 18 июня БпЛА уничтожили расположенное неподалеку отделение «Новой почты». Тогда в результате массированной атаки из не менее чем 13 дронов-камикадзе были разрушены здания и повреждены жилые дома.



С учетом того, что гражданские объекты, по которым российские силы применили удары, расположены в спальном районе областного центра, то и нынешняя атака нанесла аналогичный урон: в результате ночных прилетов повреждены фасады и окна жилых домов, разрушены склады, выгорели автомобили, пострадала котельная.



Фабрика «Мида» и «Новая почта» не имеют военного значения и находятся в непосредственной близости от жилых домов. При этом они стали приоритетными мишенями для российских атак, даже несмотря на исключительно гражданский характер объектов.

Напомним, в результате налета 18 июня пострадали девять многоквартирных домов. Местный телеканал показал масштаб урона, нанесенного страной-агрессором. На видео — разрушенный остановочный комплекс, руины от «Новой почты», автостоянка и пострадавшие жилые дома.