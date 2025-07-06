Двічі під ударом: спальний район Запоріжжя повторно атакований дронами

У ніч проти 6 липня російські війська знову атакували Запоріжжя та Запорізький район із застосуванням ударних дронів. Основного удару зазнала територія запорізької взуттєвої фабрики «Міда». Повідомляється, що вогнем було охоплено 600 кв. м.



Це вже другий удар по тій самій локації з різницею у три тижні. Нагадаємо, що 18 червня БпЛА знищили розташоване неподалік відділення «Нової пошти». Тоді внаслідок масованої атаки з не менш ніж 13 дронів-камікадзе було зруйновано будівлі та пошкоджено житлові будинки.



З урахуванням того, що цивільні об'єкти, по яких російські сили застосували удари, розташовані в спальному районі обласного центру, то й нинішня атака завдала аналогічної шкоди: внаслідок нічних прильотів пошкоджено фасади та вікна житлових будинків, зруйновано склади, вигоріли автомобілі, постраждала котельня.



Взуттєва фабрика «Міда» та «Нова пошта» не мають військового значення і знаходяться в безпосередній близькості від житлових будинків. При цьому вони стали пріоритетними мішенями для російських атак, незважаючи на виключно цивільний характер об'єктів.

Нагадаємо, внаслідок прильоту 18 червня постраждали дев'ять багатоквартирних будинків. Місцевий телеканал показав масштаб збитків, завданих країною-агресором. На відео — зруйнований зупинковий комплекс, руїни від «Нової пошти», автостоянка та постраждалі житлові будинки.