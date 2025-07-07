Переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное жилье на оккупированных территориях: Кабмин принял решение

Разрушенные дома в оккупированном городе Бахмут на Донетчине. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

7 июля Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, в частности, речь идет о территориях активных боевых действий и оккупированных территориях.



«Внутренне перемещенные лица смогут претендовать на компенсацию по программе «єВідновлення». Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фотоматериалам и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Ответственным министерствам дана задача запустить услугу как можно быстрее», – рассказал премьер.

Напомним, что в ВСУ показали видео, как выглядит Константиновка «до и после» начала полномасштабной войны.