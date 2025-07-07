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Переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное жилье на оккупированных территориях: Кабмин принял решение

07 июля 2025, 19:24

Переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное жилье на оккупированных территориях: Кабмин принял решение

Разрушенные дома в оккупированном городе Бахмут на Донетчине. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ Разрушенные дома в оккупированном городе Бахмут на Донетчине. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

7 июля Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в частности, речь идет о территориях активных боевых действий и оккупированных территориях.

«Внутренне перемещенные лица смогут претендовать на компенсацию по программе «єВідновлення». Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фотоматериалам и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Ответственным министерствам дана задача запустить услугу как можно быстрее», – рассказал премьер.

Напомним, что в ВСУ показали видео, как выглядит Константиновка «до и после» начала полномасштабной войны.

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