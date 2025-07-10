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Силы ТрО показали, как уничтожают лодки оккупантов на Купянском направлении

10 июля 2025, 18:04

Силы ТрО показали, как уничтожают лодки оккупантов на Купянском направлении

Удар дрона ТрО по лодке россиян. Удар дрона ТрО по лодке россиян.

Силы территориальной обороны ВСУ показали, как уничтожают лодки российских оккупантов на Купянском направлении. Видео опубликовала 114-я отдельная бригада Сил ТрО ВСУ.



На кадрах — точечная работа расчётов БПЛА: дроны сбрасывают боеприпасы на лодки, которые враг использует для переправ через водные преграды.

«Лодки — на дно, пехота — в ад!», — говорится в подписи к видео.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 10 июля российские войска дважды пытались штурмовать позиции украинских защитников в районе Степовой Новосёловки. Бои продолжаются.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что российские силы продолжают переправлять личный состав и технику через реку Оскол в Харьковской области.

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Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

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Места
Харьковская область Степовая Новоселовка
Прочее
Купянское направление сброс боеприпаса на лодки ВС РФ
Организации
114 ОБрТрО

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