Сили ТрО показали, як знищують човни окупантів на Куп'янському напрямку

Удар дрона ТрО по човну росіян.

Сили територіальної оборони ЗСУ показали, як знищують човни російських окупантів на Куп'янському напрямку. Відео опублікувала 114-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ.







На кадрах — точкова робота розрахунків БПЛА: дрони скидають боєприпаси на човни, які ворог використовує для переправ через водні перешкоди.



«Човни — на дно, піхота — в пекло!», - ідеться в підписі до відео.



За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 10 липня російські війська двічі намагалися штурмувати позиції українських захисників у районі Степової Новоселівки. Бої тривають.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські сили продовжують переправляти особовий склад і техніку через річку Оскіл у Харківській області.