Беспилотники ударили по Одессе: жители сообщают о попадании в ТЦК

Одесса сегодня подверглась атаке российских дронов — местные жители пишут о попадании в здание ТЦК. Фото: Одесса INFO

Одесса сегодня утром, 11 июля, подверглась атаке российских беспилотников. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Предварительно, во время утренней атаки «Шахедов» один из дронов попал в здание территориального центра комплектования (ТЦК).

Также местные паблики опубликовали видео последствий атаки беспилотников на Одессу.

Появились сообщения, что в результате атаки есть погибшие. Официально эта информация пока не подтверждается.

Напомним, ранее российские военные уже атаковали ТЦК в Кременчуге, Полтаве, Харькове, Кривом Роге и в Запорожье.