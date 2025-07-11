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Безпілотники вдарили по Одесі: жителі повідомляють про влучання у ТЦК

11 липня 2025, 11:21

Безпілотники вдарили по Одесі: жителі повідомляють про влучання у ТЦК

Одеса сьогодні зазнала атаки російських дронів — місцеві жителі пишуть про влучання у будівлю ТЦК. Фото: Одеса INFO Одеса сьогодні зазнала атаки російських дронів — місцеві жителі пишуть про влучання у будівлю ТЦК. Фото: Одеса INFO

Одеса сьогодні вранці, 11 липня, зазнала атаки російських безпілотників. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Попередньо, під час ранкової атаки «Шахедів» один із дронів влучив у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК).

Також місцеві паблики опублікували відео наслідків атаки безпілотників на Одесу.

З'явилися повідомлення, що внаслідок атаки є загиблі. Офіційно ця інформація поки що не підтверджується.

Нагадаємо, раніше російські військові вже атакували ТЦК у Кременчуці, Полтаві, Харкові, Кривому Розі та у Запоріжжі.

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