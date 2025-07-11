Безпілотники вдарили по Одесі: жителі повідомляють про влучання у ТЦК

Одеса сьогодні вранці, 11 липня, зазнала атаки російських безпілотників. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Попередньо, під час ранкової атаки «Шахедів» один із дронів влучив у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК).
Також місцеві паблики опублікували відео наслідків атаки безпілотників на Одесу.
З'явилися повідомлення, що внаслідок атаки є загиблі. Офіційно ця інформація поки що не підтверджується.
Нагадаємо, раніше російські військові вже атакували ТЦК у Кременчуці, Полтаві, Харкові, Кривому Розі та у Запоріжжі.
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