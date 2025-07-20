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Выходные для москвичей обернулись авиационным коллапсом из-за атаки дронов

20 июля 2025, 16:10

Выходные для москвичей обернулись авиационным коллапсом из-за атаки дронов

Нынешние выходные в московском регионе ознаменовались масштабными сбоями в работе аэропортов. В ночь на воскресенье системы противовоздушной обороны сбили около 20 беспилотников, однако угроза воздушных атак сохранялась вплоть до полудня.

В связи с этим, по информации Росавиации, 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 рейсов из Шереметьево на вылет и столько же на прилет. Пассажирам предложили оформить возврат средств или перебронировать билеты на более поздние даты.

Сотни людей пытались сдать билеты в кассах, выражая недовольство сотрудникам авиакомпаний. Пассажиры жаловались на отсутствие предоставленного жилья, а также на мизерные суммы ваучеров, на которые невозможно купить даже еду. Во Внуково, по сообщениям, некоторых пассажиров отмененных рейсов не выпускали из здания аэропорта.

Ситуация затронула и другие города: в петербургском Пулково, ранее служившем запасным аэродромом для московских рейсов, отменили или задержали около 50 вылетов. Аналогичные проблемы фиксируются в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ярославля и ряде других регионов.

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