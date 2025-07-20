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Вихідні для москвичів обернулися авіаційним колапсом через атаку дронів

20 липня 2025, 16:10

Вихідні для москвичів обернулися авіаційним колапсом через атаку дронів

Нинішні вихідні у московському регіоні ознаменувалися масштабними збоями у роботі аеропортів. У ніч на неділю системи протиповітряної оборони збили близько 20 безпілотників, проте загроза повітряних атак зберігалася до полудня.

У зв'язку з цим, за інформацією Росавіації, 134 літаки було перенаправлено на запасні аеродроми. Авіакомпанія «Аерофлот» скасувала понад 50 рейсів із Шереметьєво на виліт і стільки ж на приліт. Пасажирам запропонували оформити повернення коштів або перебронювати квитки на пізніші дати.

Сотні людей намагалися здати квитки у касах, висловлюючи невдоволення співробітникам авіакомпаній. Пасажири скаржилися на відсутність житла, а також на мізерні суми ваучерів, на які неможливо купити навіть їжу. У Внуково, за повідомленнями, деяких пасажирів скасованих рейсів не випускали з аеропорту.

Ситуація торкнулася й інших міст: у петербурзькому Пулково, який раніше служив запасним аеродромом для московських рейсів, скасували або затримали близько 50 вильотів. Аналогічні проблеми фіксуються в аеропортах Єкатеринбурга, Челябінська, Нижнього Новгорода, Ярославля та інших регіонів.

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дронова атака скасування рейсів
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