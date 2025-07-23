Донецкая область попала в пятерку должников по алиментам, а Луганская продемонстрировала законопослушность

Количество украинцев, не выплачивающих алименты, с начала полномасштабного вторжения выросло на 23 тысячи человек — это на 14% больше, чем до 24 февраля 2022 года. На середину июля 2025 года в Едином реестре должников (ЕРД) зарегистрировано более 187 тысяч производств, связанных с неуплатой алиментов.

По данным Opendatabot, лидерами по количеству открытых дел остаются Днепропетровская область — 26 268 производств, Одесская — 13 516, Харьковская — 13 011, Донецкая — 11 680 и Киевская — 11 050.

Источник: opendatabot.ua

Интересно, что Луганская область даже не вошла в десятку регионов с наибольшим числом алиментщиков (4781 производство), ее обошли только западные области Украины. Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Тернопольская области продемонстрировали наибольшую законопослушность среди граждан.



Отмечается, что большинство неплательщиков — мужчины (91%). Женщины составляют лишь 9% дел, при этом антирекорд принадлежит именно женщине — жительница Киевской области фигурирует сразу в восьми производствах.

Самая проблемная возрастная категория — от 25 до 45 лет. На эту группу приходится 86% всех производств, связанных с алиментными долгами.

Данные предоставлены сервисом Opendatabot