ЕС заменит российские энергоресурсы американскими: детали новой сделки с США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали нового торгового соглашения между Европейским союзом и США, о котором стало известно в воскресенье, 27 июля. Основные пункты соглашения были обнародованы на трансляции брифинга в соцсети Х.



Введены взаимные фиксированные импортные пошлины в размере 15% на широкий спектр товаров, включая автомобили, полупроводники, фармацевтическую продукцию и металлургические изделия. Эта ставка применяется как «тарифный потолок» — предельная ставка для большинства категорий товаров.

По ряду стратегически важных товаров установлены нулевые пошлины («ноль на ноль»). В их число вошли: самолеты и комплектующие, отдельные химические вещества, медицинские препараты, оборудование для производства чипов, определенные сельскохозяйственные культуры и базовые ресурсы. Список таких товаров будет гибко регулироваться в зависимости от экономических условий.



В рамках соглашения Евросоюз обязался заменить российские нефть и газ поставками американского топлива в том же объеме — $750 млрд.

Кроме того, Евросоюз намерен инвестировать в экономику США около $600 млрд, включая вложения в оборонный, промышленный и технологический секторы.



Это соглашение должно обеспечить экономическую стабильность по обе стороны Атлантики и предотвратить возможные торговые конфликты между партнерами, говорится в сообщении.