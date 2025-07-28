ЄС замінить російські енергоресурси на американські: деталі нової угоди зі США

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розкрила деталі нової торгової угоди між Європейським союзом та США, про яку стало відомо в неділю, 27 липня. Основні пункти угоди було оприлюднено на трансляції брифінгу у соцмережі Х.



Введено взаємне фіксоване імпортне мито у розмірі 15% на широкий спектр товарів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтичну продукцію та металургійні вироби. Ця ставка застосовується як «тарифна стеля» — гранична ставка для більшості категорій товарів.

За низкою стратегічно важливих товарів встановлено нульові мита («нуль на нуль»). До них увійшли: літаки та комплектуючі, окремі хімічні речовини, медичні препарати, обладнання для виробництва чіпів, певні сільськогосподарські культури та базові ресурси. Список таких товарів гнучко регулюватиметься залежно від економічних умов.



У рамках угоди Євросоюз зобов'язався замінити російську нафту і газ постачанням американського палива в тому ж обсязі — $750 млрд.

Крім того, Євросоюз має намір інвестувати в економіку США близько $600 млрд, включаючи внески в оборонний, промисловий та технологічний сектори.



Ця угода має забезпечити економічну стабільність по обидва боки Атлантики та запобігти можливим торговим конфліктам між партнерами, йдеться у повідомленні.