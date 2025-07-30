Войска РФ трижды за сутки дронами атаковали Краматорск: повреждены дома и гаражи

Российские беспилотники три раза за минувшие сутки били по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, комментируя последствия обстрелов 29 июля.
Сначала, в 17:15, дрон «Ланцет» ударил по частному сектору — повреждены жилые дома.
Позже, в 18:10 и в 22:20, два беспилотника «Молния-2» снова ударили по жилой застройке и территории автогаражного кооператива.
«К счастью, обошлось без пострадавших. Устанавливаем окончательные последствия террора», — отметил Гончаренко.
Между тем местные жители в пабликах сообщали, что в результате ночного обстрела загорелись более 15 гаражей.
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