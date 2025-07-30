Войска РФ трижды за сутки дронами атаковали Краматорск: повреждены дома и гаражи

Российские беспилотники атаковали Краматорск трижды за сутки: под удар попали дома и гаражи. Фото из местных пабликов

Российские беспилотники три раза за минувшие сутки били по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, комментируя последствия обстрелов 29 июля.

Сначала, в 17:15, дрон «Ланцет» ударил по частному сектору — повреждены жилые дома.

Позже, в 18:10 и в 22:20, два беспилотника «Молния-2» снова ударили по жилой застройке и территории автогаражного кооператива.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Устанавливаем окончательные последствия террора», — отметил Гончаренко.

Между тем местные жители в пабликах сообщали, что в результате ночного обстрела загорелись более 15 гаражей.