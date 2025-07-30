Россияне обстреляли Белицкое и Доброполье в Донецкой области: ранен человек, повреждены здания

Последствия российского обстрела Добропольской громады Покровского района Донецкой области 30 июля. Фото: Доброполье Info

Утром 30 июля Добропольская громада Донецкой области подверглась российскому обстрелу. В период с 04:30 до 05:00 взрывы прогремели в городах Доброполье и Белицком.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает телеграм-канал «Доброполье Info».

Отмечается, что в результате атаки сильно повреждено здание местного дома культуры.

По информации полиции Донецкой области, в результате трёх авиаударов в Белицком ранен один человек, повреждены многоквартирный дом и админздание.

Город Доброполье россияне атаковали двумя авиабомбами КАБ-250 и FPV-дроном. Повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение.

В селе Доброполье FPV-дрон повредил образовательное учреждение, говорится в сообщении полиции.