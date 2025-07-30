Росіяни обстріляли Білицьке та Добропілля на Донеччині: поранено людину, пошкоджено будівлі

Наслідки російського обстрілу Добропільської громади Покровського району на Донеччині 30 липня. Фото: Добропілля Info

Вранці 30 липня Добропільська громада Донецької області зазнала російського обстрілу. У період з 04:30 до 05:00 вибухи пролунали в містах Добропілля та Білицьке.

Про це з посиланням на місцевих жителів повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.

За інформацією поліції Донецької області, внаслідок трьох авіаударів у Білицькому поранено одну людину, пошкоджено багатоквартирний будинок та адмінбудівлю.

Місто Добропілля росіяни атакували двома авіабомбами КАБ-250 та FPV-дроном. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

У селі Добропілля FPV-дрон пошкодив освітню установу, йдеться у повідомленні поліції.