Росіяни обстріляли Білицьке та Добропілля на Донеччині: поранено людину, пошкоджено будівлі

Вранці 30 липня Добропільська громада Донецької області зазнала російського обстрілу. У період з 04:30 до 05:00 вибухи пролунали в містах Добропілля та Білицьке.
Про це з посиланням на місцевих жителів повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.
За інформацією поліції Донецької області, внаслідок трьох авіаударів у Білицькому поранено одну людину, пошкоджено багатоквартирний будинок та адмінбудівлю.
Місто Добропілля росіяни атакували двома авіабомбами КАБ-250 та FPV-дроном. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.
У селі Добропілля FPV-дрон пошкодив освітню установу, йдеться у повідомленні поліції.
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