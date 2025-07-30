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Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку

30 липня 2025, 21:23

Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку

У СІЗО в окупованому Донецьку росіяни утримують журналістку Ірину Левченко. Фото: ria-m.tv У СІЗО в окупованому Донецьку росіяни утримують журналістку Ірину Левченко. Фото: ria-m.tv

Українська журналістка з нині захопленого російськими військами Мелітополя Запорізької області Ірина Левченко, яку російська армія утримує у полоні понад два з половиною роки, перебуває у слідчому ізоляторі у захопленому Донецьку. Про це повідомило місцеве видання «РІА Південь» із посиланням на лист, який Ірині вдалося передати рідним через правозахисників.

Декілька тижнів тому сестрі журналістки передали листа. У ньому Ірина Левченко зазначає, що її утримують у Донецькому СІЗО, але можуть перевести до Сімферополя на суд. Невідомо за якою статтею її судитимуть.

Як зазначається, Ірину Левченко та її чоловіка Олександра окупаційна влада затримала без пояснень 6 травня 2022 року на вулиці у Мелітополі. Після цього обох утримували в окупованому місті.

За словами сестри журналістки, їй передавали, що Ірина жива, двічі на день її годують, виводять на прогулянку та в туалет, а також надають базові умови утримання. Чоловіка журналістки Олександра Левченка звільнили за рік після затримання. Про долю Ірини довгий час не було жодної інформації.

Нагадаємо, 3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024-го російська сторона вперше підтвердила, що утримує її у полоні.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла отцю Володимиру від офіційних російських осіб. Згодом інформацію підтвердила Україна.

Медійна ініціатива з прав людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох в'язницях: виправну колонію №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, яка перебуває в Росії. СІЗО у Таганрозі відоме як «одне з найжорстокіших місць утримання для українців на території РФ».

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