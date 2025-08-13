Россия ночью запустила дроны и баллистику: силы ПВО сбили 51 цель

ПВО сбила 51 цель. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 13 августа обстреляла территорию Украины с помощью 49 дронов и 2 ракет. Противовоздушная оборона сбила 34 российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 13 августа (с 21:00 12 августа) противник атаковал 49-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, а также 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области», — говорится в сообщении.



Дроны ударили по Донецкой, Сумской и Черниговской областях, а ракеты атаковали Полтавскую.





По состоянию на 08.00 противовоздушная оборона сбила 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.



Кроме того, зафиксировано попадание 17 БПЛА на 15 локациях.



Ранее мы писали, что за 12 августа россияне убили двух жителей Донецкой области — в городе Константиновка.

