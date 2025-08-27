На оккупированной Луганщине миллионные долги по зарплате и завышенные начисления по ЖКХ

«Нет воды – нет зарплаты». По такому принципу оккупационные власти в Лисичанске, похоже, действуют в отношении работников местного водоканала, сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

За лето задолженность по зарплатам превысила 14 миллионов рублей. При этом еще в апреле долги россиян перед коммунальщиками составляли более 30 миллионов.

В соседнем Северскодонецке ситуация не лучше: местных жителей вынуждают оплачивать услуги ЖКХ авансом. Речь идет о содержании придомовой территории. В июльских платежках люди увидели суммы, которые в несколько раз выше официально утвержденных тарифов.



Поставщик услуг открыто признал, что требует предоплату за работы, которые будут выполнены только в будущем.

